TMW Radio - Buriani su De Ketelaere: "Va aspettato ma il Milan ha poco tempo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ruben Buriani, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto durante Piazza Affari, su TMW Radio, per parlare di Milan e non solo. Questo il suo parere su Charles De Ketelaere: "E' un ragazzo che va aspettato. Il primo anno è difficile integrarsi, ma questa società di tempo da aspettare ne ha ben poco. Se non arrivano i risultati, si mette in discussione tutto. Si parlerà con lui ma anche con altri per trovare delle soluzioni. Non andare in Champions è difficile per la società".