TMW Radio - Buriani sul Milan: "Le seconde linee non sono all'altezza delle prime"

Ruben Buriani, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto durante Piazza Affari, su TMW Radio, per parlare di Milan e non solo.

Milan, il turnover non ha funzionato. Ed è capitato anche altre volte:

"Le seconde linee non sono all'altezza delle prime linee. Spesso ottiene magre figure purtroppo Pioli, i ricambi non hanno portato i frutti. Se continua così fa fatica ad entrare tra le prime quattro, sempre che non vinca la Champions. La partita di ieri sera mi ha lasciato l'amaro in bocca".