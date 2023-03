TMW Radio - Cagni: "Non posso vedere Leao che fa quelle partite con quella faccia... "

Cosa farebbe con Pogba?

"Ha dei doveri con la società con cui hai sottoscritto un contratto. Sei un professionista pagato, ti tolgo quello che posso e non ti permetto di fare certe cose. Prima doveva pensare alla Juventus e poi alla Nazionale. E' stata gestita malissimo la situazione, ormai ognuno fa come gli pare. Hai un contratto, hai dei diritti e anche dei doveri, e se non li rispetti questi ti massacro".

E ora come considerarlo in prospettiva?

"Prendo spunto dalla sua situazione per una valutazione generale. Qui bisogna cambiare le regole, bisogna tornare indietro. Stiamo continuando a peggiorare, possibile che non lo capiamo? Il calcio sta andando malissimo e se non cambiamo niente...Soffro per il calcio, sto male nel vedere cosa accade. Sono innamorato di questo sport e non posso vedere Leao che fa quelle partite con quella faccia. Non ha colpe perché non gli insegna niente nessuno. Non hanno più passione, perché questa ti porta a fare qualsiasi sacrificio. Non hanno dentro niente, valori, lo sport è un'altra cosa. Così saltiamo per aria tutti".