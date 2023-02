TMW RADIO - Cagni: "Serve che Pioli faccia qualcosa che possa sorprendere i calciatori"

Fonte: tuttomercatoweb.com

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Che deve fare Pioli ora?

"Non è un problema tattico, perché è una conseguenza quella. C'è un discorso fisico legato a quello mentale. Devi gettare il sasso nello stagno per smuovere le acque. Deve cambiare la situazione dei comportamenti giornalieri. Serve qualcosa che li possa sorprendere".

Tutti dietro ora?

"Anche se facessi così non vai. Tutto parte dalla testa. La tattica non c'entra nulla. Anche se stanno tutti dietro, perdono lo stesso. Lui conosce i suoi giocatori, li deve far tornare con le reazioni giuste. Deve cambiare completamente, devi stupirli. Il ritiro non conta nulla, magari può cambiare il modo di fare gli allenamenti. Solo Pioli vede in allenamento come si comportano. Perchè Conte vince? Perché rompe le scatole dalla mattina alla sera".