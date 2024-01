TMW RADIO - Cagni sul Milan: "E' in confusione, non vedo delle certezze"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole sul Milan:

Dal Milan si aspettava di più?

"Mi ha dato l'impressione di confusione. Non vedo delle certezze, per tutti gli infortuni avuti e questo è un problema a livello di staff che vanno risolti. E' già successa questa cosa degli infortuni in un'annata e l'aveva risolta poi. Non ti da mai certezze questa squadra. E' in costruzione, ha cambiato tanto e non è semplice far quadrare le cose, però...L'Inter ha cambiato ma la base è sempre quella".

Quale la perdita peggiore del Milan in questi anni?

"Calhanoglu mi fa impazzire, è uno di quei giocatori fuori dal normale. Al Milan però non era così e non so il motivo. Bravo Inzaghi che lo ha fatto maturare".