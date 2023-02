TMW Radio - Cagni sul ruolo di De Ketelaere: "Tecnicamente è una mezzapunta"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mister Gigi Cagni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di alcuni temi di attualità.

Giroud ha detto che a De Ketelaere gli mancano fiducia e spontaneità. Il problema è il gol che lo deve sbloccare?

"Tecnicamente è una mezzapunta, la prima volta che l'ho visto ha impressionato anche me dal punto di vista fisico. Ad oggi ha dimostrato di non essere capace di reggere le pressioni che ci sono in grande squadre come il Milan".