TMW RADIO - Calamai critico: "Il Milan non ha avuto pazienza con De Ketelaere"

Nel corso del consueto appuntamento con l'editoriale Penna e Calamai durante la trasmissione di TMW Radio Maracanà, il giornalista Luca Calamai ha commentato le prestazioni dei protagonisti dell'ultimo week-end di Serie A soffermandosi soprattutto su quella di Charles De Ketelaere, ad oggi un possibile rimpianto del Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Per questa giornata do 7 a De Ketelaere, perché è stato uno dei grandi dibattiti in casa Milan lo scorso anno. Il Milan non ha avuto pazienza e ora se lo gode l'Atalanta, che così andrà in Champions. Insegna che nel calcio serve più pazienza".