TMW Radio - Calamai: "Del Milan mi chiedo: che cosa vuole fare? A caldo Pioli ha detto che vuole vincere l'EL, ma se si vuole correre per lo Scudetto..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Luca Calamai e della sua rubrica Penna e Calamai: "Sorteggio Champions? Poteva andare molto peggio. Vedo un'ostacolo proibitivo per la Lazio, perché il Bayern è di un altro livello. Non condivido al 100% un ottimismo che è esploso in cassa Inter. Per come gioca l'Inter l'Atletico Madrid è una squadra antipatica, non ti concederà quegli spazi di cui l'Inter ha bisogno. Vedo più favorito il Napoli, se torna il Napoli. Se continua il suo percorso di rinascita, il Barcellona ha il nome ma non è più al livello del passato. Il miglior Napoli è più forte del Barcellona, ma tornerà il vero Napoli? Feyenoord rivale temibile per la Roma, non ha pescato bene.

Il Rennes gioca un calcio offensivo ma del Milan mi chiedo: che cosa vuole fare? Qual è la strategia? A caldo Pioli ha detto che vuole vincere l'EL, ma oggi se il Milan vuole provare a rimettersi in corsa in campionato forse deve fare una scelta forte sulla coppa. Se vuole vincere l'EL, abdicherebbe al risalire ancora la corrente in campionato. Passando al campionato, parto dalla Fiorentina, perché racconta una strana storia di calcio. Do 7 a Italiano, come i punti che ha in più rispetto allo scorso anno. Il cui mercato si riduce tutto a due punte che segnano poco. I due giocatori più importanti ieri non erano in campo, ma la Viola è lì vicino alla Champions. Alla faccia di chi critica sempre Italiano. C'è la sua mano in questo progetto che ha sì carenze ma sta facendo i miracoli. Ora la società deve fare il salto di qualità.