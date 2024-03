TMW Radio - Calamai: "Ibra, una sfida curiosa ma non è automatico che un campione lo sia anche fuori"

vedi letture

Luca Calamai, giornalista, è intervenuto nel lunedì di TMW Radio alla trasmissione Maracanà per fare il punto sul weekend di Serie A appena trascorso. Nella rubrica Penna e Calamai, il collega dà i voti ai protagonisti in campo ed extra campo del weekend. Per il Milan l'indiziato numero uno è Zlatan Ibrahimovic che solo pochi giorni fa ha ricevuto un'investitura molto importante da Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, sul suo ruolo attivo all'interno del club.

Il voto di Calamai a Ibrahimovic: "6 di attesa a Ibrahimovic, che mi pare di capire che avrà il compito di ricostruire un Milan che dovrà vincere in Italia e nel mondo. E' una sfida curiosa, ma occhio che non è automatico che un campione in campo lo sia anche fuori con un altro compito. A parole sono tutti bravi, ma non è facile migliorare questo Milan, se cambiare o meno Pioli e trovare un sostituto degno"