TMW Radio - Calamai: "Inter e Milan hanno qualcosa di speciale"

A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento della rubrica Penna e Calamai di Luca Calamai: "Si parte dall'Inter. Scelgo Thuram, a cui do 7,5. E' stata l'estate del rimpianto Lukaku e della perdita di Dzeko, oltre alla caccia al numero 9, invece lui ha sorpreso. Non si capiscono ancora i limiti, ha potenzialità e tecnica. E' una delle nuove storie del derby che verrà, che può essere già da Scudetto. Inter e Milan hanno qualcosa di speciale. 4 a Italiano, è la sua Fiorentina e si rassegni. Sarà l'eroe quando andrà bene, il colpevole quando le cose andranno male. A Firenze c'è già chi vuole la sua testa, ma lì si sa non ci sono mezze misure.

Sarebbe un errore clamoroso, Italiano ha fatto qualcosa di formidabile lo scorso anno. Italiano resta ed è un valore della Fiorentina. Altro voto quello per Chiesa, 7,5. E' un voto proiettato anche in chiave Nazionale. Sarà una pedina fondamentale per Spalletti. E' stato schierato anche da falso nueve, come fece agli esordi Paulo Sousa. Si è lasciato alle spalle il problema al ginocchio e arriva nel momento giusto. Male invece Pogba, nuovo infortunio.