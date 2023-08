TMW Radio - Calamai: "Necessità di dare una chiamata per le panchine riguardo le revisioni al Var”

Durante la consueta rubrica Penna e Calamai, Luca Calamai ha toccato vari temi in diretta su Tmw Radio.

La Serie A riparte dal caos arbitrale.

“Oggi non si può non partire dagli arbitri. In quest’anno, in cui ho lavorato con gli arbitri in ambito comunicativo, ho avuto l’opportunità di conoscere da un punto di vista umano i direttori di gara. So che notte avrà passato Gianluca Rocchi, avendolo conosciuto. Ciò che è successo in Juventus-Bologna è totalmente assurdo, ma non c’è assolutamente dietrologia. Se un arbitro di livello però non vede un rigore del genere che arbitro è? Poi il Var dovrebbe rasserenare l’arbitro. Rocchi, che ha vissuto l’era pre e post introduzione del Var, mi diceva di quanto la tecnologia fosse utile nel togliergli tensione. In ogni caso gli errori non ci sono stati solo a Torino, perché anche a Firenze e a Milano ci sono state delle direzioni insufficienti. Credo che questi episodi riportino comunque la necessità di dare una chiamata per le panchine riguardo le revisioni al Var”.