TMW RADIO - Calamai: "Non capisco le scelte di Pioli ieri contro il Monza"

Nel corso del consueto appuntamento col suo editoriale in onda su TMW Radio Penna e Calamai, il giornalista Luca Calamai ha commentato l'ultima giornata di Serie A dedicando spazio anche al Milan e della discutibile gestione del turnover di Stefano Pioli, una delle prinicipali cause della disfatta all'U-Power Stadium dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni.

"Il pari della Juve e il ko del Milan parlano della resa delle avversarie. La Juve ha cercato di stare al passo della fuoriserie ma andando a tavoletta poi dopo non reggi. Allegri ha staccato, ha capito che non fa più parte di questo progetto, ma non riesco a fare una grande critica alla Juve perché più di così non poteva fare. Non capisco le scelte di Pioli ieri contro il Monza. Strano perché la sua forza è stata la normalità, invece non è stato così. Eri lanciatissimo e potevi scavalcare la Juventus, invece ha steccato clamorosamente, buttando via un'occasione che non ritorna.