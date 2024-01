TMW RADIO - Calamai: "Non servivano altre polemiche prima di Inter-Juve"

vedi letture

In occasione del suo consueto editoriale per TMW Radio, Penna e Calamai, Luca Calamai ha parlato del delicato momento che sta vivendo l'arbitraggio italiano, con un occhio di riguardo già verso il derby d'Italia fra Inter e Juventus che andrà in scena il prossimo week-end a San Siro. Queste le sue dichiarazioni.

"Ci avviciniamo al derby d'Italia e serviva davvero tranquillità prima di questo appuntamento. Ho visto le partite di Juventus e Inter. Aureliano è affidabile ma se penso a Fiorentina-Inter, il gol di Lautaro nasce da un discutibile contatto tra l'argentino e il difensore avversario, quantomeno andava rivisto. C'era un rigore chiarissimo su Ranieri poi, doveva intervenire il Var, così come non vede il rigore nel finale. Al di là di tutto queste vittorie sporche ti fanno vincere lo scudetto, e l'Inter lo sa. E poi sulla Juve, c'è bisogno del Var per decretare l'espulsione di Milik? Il Var è un aiuto, è l'arbitro che deve vedere e valutare. Ormai non decide più l'arbitro. Siamo passati tra mille rivoluzione ma con una certezza: decide l'arbitro. Ora non è più così. La domanda a cui UEFA e AIA è questa: decide ancora l'arbitro? Perché se è così, allora certi episodi l'arbitro li devi andare a vedere".