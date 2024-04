TMW Radio - Calamai: "Ora è venuto fuori l'allenatore-formichina: Pioli ha ricostruito tutto"

Come di consueto il lunedì pomeriggio, il noto giornalista Luca Calamai è stato ospite sulle frequenze di TMW Radio per la rubrica Penna e Calamai in cui viene analizzato il weekend di campionato appena trascorso e vengono dati i voti ai migliori del turno appena giocato. Oggi Calamai ha dedicato il suo pensiero finale a Stefano Pioli che ha centrato, con il 3-0 sul Lecce di San Siro, la settima vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. Le parole di Calamai: "Chiudo con Pioli, che ha sbandato in un momento in questa stagione ma ora è venuto fuori l'allenatore-formichina, che ha ricostruito tutto. Sono curioso di capire qual è il vero rapporto tra Ibrahimovic e Pioli. Se sono Ibrahimovic, io Pioli me lo tengo stretto"

Prima Calamai aveva elogiato Daniele De Rossi che sarà avversario del Milan in Europa League questo giovedì: "In questo De Rossi ritrovo i primi passi di Carlo Ancelotti. Senza voler pretendere di inventare il calcio, crea il giusto mix tra campioni e giocatori normali, sa adattare poi le sue idee di calcio ai calciatori che ha. Oggi sembra facile, ma si è trovato a sostituire uno come Mourinho, con equilibrio si è messo in gioco e ha fatto tanto. Mai una parola fuori posto, sempre il tono giusto. Mi auguro che sia anche la Roma del futuro, perché ha dato già dei segnali che sarebbe un peccato che la Roma non cogliesse. Per non rinnovarlo dovresti prendere uno come Klopp. Se la volontà è continuare a crescere, allora tutta la vita De Rossi".