TMW RADIO - Calamai: "Pioli non ha fatto le sostituzioni giuste, doveva avere più coraggio"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Luca Calamai con "Penna e Calamai", dove prova a dare i voti dell'ultimo turno di Serie A: "10 all'emozione che si è sentita a Marassi nel ricordo di Vialli e Mihajlovic. Quello è il calcio dei sentimenti. 0 a quello che è successo aull'A1, in quel maledetto punto che ha già segnato la morte di un tifoso e diventato terra di guerriglia. Non si parli di tifosi e di ultras, sono delinquenti, che non possono essere accostati al calcio. Mi auguro che siano presi dei provvedimenti severi. 7 a Chiesa, perché il Napoli è padrone del campionato ma se c'è una realtà che può mettere in discussione tutto è la Juventus. Chiesa è un valore in più, sposta gli equilibri. La Juve per essere credibile deve avere una fase offensiva all'altezza di una difesa che non prende gol da 8 partite di fila. 4 a Lukaku, perché i grandi ritorno o sono dei grandi successi o dei grandi flop. E questo è il secondo caso. Sono eccezionali le occasioni che fanno rivivere cose importanti. Poi 6 a Mourinho e 5 a Pioli. Mourinho non mi appassiona ma gli riconosco di avere la capacità nei momenti delicati di sparigliare il gioco, di andare oltre le regole, di obbligare la squadra a rimettersi in discussione. Pioli non è stato attento a fare le sostituzioni giuste. Doveva avere molto più coraggio. Ha buttato via due punti decisivi. Il Milan era una favola lo scorso anno, quest'anno sembra qualcosa di incompiuto. 6,5 a Galliani dopo il gol del pari del Monza contro l'Inter, è un voto alla passione. Uno che ha vinto tutto col Milan riesce a vivere con la stessa passionalità le vicende del Monza. E poi 6,5 a Gonzalez. Puntava ad andare ai Mondiali con l'Argentina, non è andato per un problema fisico, una parte della tifoseria è andata in collisione con lui accusandolo di fare poco solo per l'obiettivo Mondiale. E' tornato e ha segnato il rigore decisivo, con le lacrime agli occhi. E' un invito alla gente per avere un po' più di cuore. Spalletti ha detto che sono gli altri che si preoccuperanno del Napoli, merita un 7. Se criticherà in maniera dura i tifosi in autostrada come lo fece per i tifosi che lo beccarono a Firenze meriterà mezzo voto in più".