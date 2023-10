TMW RADIO - Calamai: "Pioli riesce a ottenere il massimo dal suo gruppo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento di Penna e Calamai, editoriale di Luca Calamai: "Napoli-Fiorentina sembrano due mondi diversi. Parliamo di valori tecnici abissali, il Napoli è di un'altra galassia per ricchezza di squadra, ma è stato capovolto. 8 a Italiano. La Fiorentina è in Champions, i due centravanti hanno fatto un gol e la difesa fa acqua, ma c'è un'idea di calcio. Ed è merito del tecnico, poi ovvio ci sono personaggi come Bonaventura e altri, ma l'allenatore è un animale da calcio. Con una squadra così sta facendo qualcosa di incredibile. Voto basso per Garcia. Ha detto che è colpa, che il problema del Napoli è mentale e che bisogna fermare gli attacchi degli avversari prima che arrivino in aerea. Ma quello è è un problema mentale? Questa frase fa capire la confusione mentale in cui è. C'è un malessere evidente, questo è innegabile. Fossi in ADL, mi porrei delle domande e velocemente mi darei delle risposte. E' un campionato senza padroni ma non puoi più perdere tempo. Se vuole tenere Garcia deve dargli forza, in questo si sente la mancanza di una figura come Giuntoli.

Conte come sostituto? E' sulla bocca di tutti, a partire dalla Roma. Credo che il Napoli ora debba decidere comunque, si deve decidere ora se si va a fondo o si cambia. Apprezzo Ranieri, ho una grande ammirazione per lui, però credo che il Cagliari sia la peggiore squadra della Serie A. Credo che una società del genere debba prendere atto di un errore di costruzione. E poi voto basso a Sacchi. Brutto gesto, mi sarebbero piaciute le scuse pubbliche piuttosto che i tentativi di sgonfiare tutto. Torino, ha senso essere per Cairo presidente di un club del genere se la dimensione è sempre questa? Se non ha la forza o voglia di far crescere questo Torino...Poi 7 a Pioli e 5 a Inzaghi. Inzaghi è più allenatore da coppa che da campionato. Sono 4 punti persi nelle ultime giornate che possono cambiare la storia di un campionato. Pioli invece riesce a ottenere il massimo dal suo gruppo. Ha una rosa inferiore all'Inter, ma piano piano sta trovando la squadra".