TMW Radio - Calamai sulla 15esima di Serie A: "Insufficienza per Pioli"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Penna e Calamai, l'editoriale di Luca Calamai: "Zirkzee si prende un 8 pieno. E' uno schiaffo a chi pensa che nel calcio non ci siano talenti da scoprire se non hai tanti soldi da spendere. E' vero che se hai tanti soldi è più facile, ma se sei bravo come Sartori, puoi prendere a poco un gioiello del genere. Il Bologna era scivolato in una zona grigia da tempo invece oggi è tornato in alto. Non capisco come Saputo si sia accontentato di tenere il Bologna ad un livello come quello di oggi. Oggi però ha trovato una chiave come Sartori e il progetto tecnico sta crescendo in maniera continua e controllata. E poi hanno trovato un allenatore, Thiago Motta, che sarà uno dei protagonisti assoluti del prossimo mercato allenatori. 3 a Lukaku. Cosa scatta nella testa di un giocatore del genere per fare un fallo così? E' un gesto assurdo, incomprensibile. E' un clamoroso peccato, per il messaggio che arriva dal soggetto e anche alla Roma. Togli alla tua squadra un gioiello. Italiano ha fatto tre errori gravissimi. Primo errore non levi mai Bonaventura, poi come fai a non mettere Beltran. Infine ha esaurito il blocco dei cambi a metà secondo tempo con soli tre cambi. Si è tolto di inserire negli ultimi 15' un altro attaccante. Sono errori che devono far riflettere. Se vuoi crescere, sono errori che non puoi accettare.

7 a Galliani e al suo Monza. Quando è morto Berlusconi, tutti hanno pensato che il progetto Monza si sarebbe esaurito. Invece Galliani sta riuscendo a tenere in piedi tutto. In questo campionato così anche il Monza può pensari di inserirsi in corsa per l'Europa. Si rimette al centro così la competenza, la capacità, che vale di più dei soldi. Insufficienza piena a Kvaratskhelia. Chi fa cose straordinarie, poi l'anno successivo faticano sempre. Forse un po' di pancia piena e per tanti altri fattori. Certo è che in questo Napoli grigio deve far riflettere. Mazzarri dovrà lavorare tanto sulla testa dei suoi. Insufficienza anche per Pioli. Il Milan continua a non vedere un percorso societario chiaro, che invece c'è nell'Inter. Quale sarà il ruolo di Ibrahimovic? Il Milan non ha bisogno di un rappresentante in giro per il mondo, ma servono competenze e un interlocutore per confrontarsi con Pioli. 9 lo merita Gatti. Ricorda che giocatori buoni ci sono dappertutto, non è questione di categorie. E' un giocatore importante, ha le qualità giuste. E' la faccia un po' operaia e di normal-man di queste Juventus".