TMW Radio - Calcagno (AIC) parla di aumentare i tornei e numero di partite

Si parla di aumentare i tornei. Ma i calciatori si sentono poco su questo argomento:

"Nel 2019 il sindacato mondiale dei calciatori aveva fatto uno studio su quanto fossero aumentati impegni ed infortuni ed è stato riaggiornato lo scorso anno con dati spaventosi. Abbiamo oltre 70 gare all'anno, di cui la maggioranza sono con meno di 4 giorni di recupero. Siamo in una situazione che se continuerà così vorrà dire non tutelare la parte migliore del nostro mondo. Lo spettacolo lo fanno i grandi calciatori e calciatrici. Se non troveremo il giusto mix tra tutela degli atleti e partite, sarà tutto molto difficile".