TMW Radio - Callegari su De Ketelaere: "Paragone con Bergkamp alto, perché questo aveva qualità di base più alti, ma vedremo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

A Firenze, a Palazzo Vecchio, a margine dell'evento in memoria di Mario Sconcerti, il giornalista di SportMediaset Massimo Callegari ha parlato del campionato di Serie A ai microfoni di TMW Radio: "Credo che il Napoli non dovrebbe essere un alibi per le rivali. Tutti hanno avuto problemi, è una stagione anomala ma non può essere una scusante. Sono tanti i meriti del Napoli, ma le altre non possono accettare di essere così distanti dai partenopei. Chi ha deluso di più? Io credo che considerando la situazione complessiva che l’Inter dovrebbe essere quella più vicina.