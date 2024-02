TMW Radio - Capuano: "Conte sa che con il Milan si può costruire qualcosa di competitivo"

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, è stato ospite nella giornata di oggi, ultima disponibile per concludere trattative in questa sessione di mercato invernale, per parlare proprio del calciomercato che volge al suo termine. In particolare Capuano si è concentrato sulle motivazioni che potrebbero portare Antonio Conte a essere interessato a un'eventuale offerta del Milan per la panchina rossonera, che oggi ancora non c'è.

Le parole di Capuano: "Vedremo cosa succede in Premier, con l'addio di Klopp. A Conte stuzzica l'idea che è quello che vince i titoli nelle panchine più importanti d'Italia. Il Milan è stata l'unica in estate di avere il budget per fare mercato, quindi potrebbe esserci margine per costruire qualcosa di competitivo in Italia. Essere competitivi in Europa non è semplice, un allenatore top che prende il Milan sa che non può essere subito top in Europa ma che può essere competitivo per lo Scudetto"