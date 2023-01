TMW Radio - Caputi chiude lo Scudetto: "Non vedo un'anti-Napoli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, Massimo Caputi ha detto la sua sulla giornata di campionato.

Chi vede meglio dietro al Napoli?

"Vedo una bella lotta per il secondo posto, ma se non succede qualcosa di clamoroso la lotta è solo per quello, non per il primo. Sono tutte squadre che hanno problemi, sarà avvincente la lotta per arrivare secondo, terzo e quarto, e non è escluso che Inter, Milan e Juve abbiano tre avversarie di livello in Lazio, Roma e Atalanta. E ora tornano le coppe, che portano via tante energie. Non vedo un'anti-Napoli, anche se sulla carta è l'Inter".