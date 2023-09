TMW Radio - Caputi: "La griglia Scudetto è più larga rispetto alle due milanesi"

Il direttore Massimo Caputi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del prossimo turno di Serie A.

Come vede la griglia delle favorite allo Scudetto?

"La griglia è più larga rispetto alle due milanesi. Siamo solo alla terza giornata. Il campionato parte forse adesso. Inter e Milan però è indubbio che siano partite bene con caratteristiche diverse. L'Inter, forse per la finale di Champions e i due scudetti persi, è partita con una cattiveria che gli anni precedenti non aveva. Anche il Milan è partito molto determinato con giocatori nuovi e un nuovo modo di giocare".