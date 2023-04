TMW RADIO - Caputi: "Milan, andare avanti in Champions non condizionerà il campionato"

MilanNews.it

Ospiti: Ordine:" La tentazione Champions per il Milan è forte. Campionato chiuso 99%." Caputi:" Il Napoli condizionato dall'obbligo di vincere.! Impallomeni:" Pioli ha cambiato, Spalletti è andato avanti con il solito canovaccio." Cucciari:" Napoli in calo fisico e Milan in ripresa." - Maracanà con Marco Piccari, Alessandro Cucciari e Stefano Impallomeni

A commentare Napoli-Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Massimo Caputi. Ecco le sue parole:

Napoli-Milan, Pioli si prende la semifinale. Cosa l'ha colpita di più di questa partita?

"La differenza tra campionato e Champions è evidente. La Champions è fatta di tanti momenti diversi e basta guardare l'andamento e non è detto che vinca la più forte, ma quella che quando contava è riuscita a concentrare la qualità, la condizione e non solo. E questo è accaduto anche stavolta. Il Milan l'unica partita che ha perso col Napoli è quando ha imposto il suo gioco, le altre ha limitato il Napoli e ripartito. Il Milan con tre atteggiamenti uguali è venuto a capo di un Napoli che non ha la brillantezza di prima. E così anche certe alchimie vengono meno".

C'è il rischio che il Milan rimanga però fuori dalla prossima Champions, visto il campionato?

"E' l'allenatore che ha in mano la squadra e sa le condizioni dei giocatori. Penso che il Napoli è stato se stesso fino alla fine, con quel gioco e con quei calciatori ha devastato qualsiasi resistenza in campionato vincendo già da gennaio. Credo avrebbe fatto fatica Spalletti a cambiare il modo di stare in campo della sua squadra. Il Napoli ha avuto un problema, quello di partire favorito e ha pesato in un certo modo nel gestire queste due gare. Io credo che vincere aiuti a vincere e non credo che l'andare avanti in Europa sia un problema per il Milan per il campionato".