TMW Radio - Cavasini: "Pioli ha fatto un capolavoro e costruito una grande squadra"

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi - Ospite: Alberto Cavasin

Alberto Cavasin, ex calciatore e allenatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio durante la trasmissione Piazza Affari parlando anche di Stefano Pioli: "È stato premiato per l’ottimo lavoro che ha fatto. L’anno scorso ha fatto molto bene, come negli anni precedenti. Ha costruito una grande squadra e ha fatto un capolavoro”.