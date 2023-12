TMW Radio - Cerruti: "Non mi meraviglierei se Pioli tra un po' togliesse il disturbo"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Alberto Cerruti. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan, che ruolo avrà precisamente Ibrahimovic?

"Sono contrario al doppio ruolo. Non c'è un precedente di un dirigente ingaggiato a metà stagione. Deve immedesimarsi in un ruolo che non conosce. Rivera divenne subito vicepresidente del Milan e andò due volte in B. Essere grandi giocatori non vuol dire essere bravi dirigenti. Ha un carattere particolare Ibrahimovic e questa mossa conferma che sia più fumo che arrosto. E conoscendo la serietà di Pioli, non mi meraviglierei che sia lui a togliere il disturbo, visto che da qualcuno viene visto così, a torto".

Una mossa quindi poco condivisibile?

"Il problema principale è l'assenza della società. Nessuno ha spiegato questa scelta. Una società seria prende decisione e le spiega, invece non c'è nessuno che parli. E' una mossa questa che è un cerotto che deve coprire ferite aperte per decisione sbagliate della società. E' stato criticato Maldini ma chi è arrivato dopo è stato peggio. Se Pioli non è più ritenuto all'altezza, la società si prenda la responsabilità e lo esoneri. Non si prendano soluzioni tampone. Questa confusione fa male a tutti, Pioli, giocatori e tifosi".

E' però una scelta per dare una mano a Pioli:

"Sicuramente Pioli ha delle responsabilità, come tutti i tecnici. Secondo me la colpa di Pioli è quella di essersi fidato di uno staff che finora aveva fatto bene ma quest'anno ha fatto malissimo, vedi gli infortuni. ma lui ha utilizzato i giocatori scelti dalla società. Non ha avuto un difensore e un attaccante vero come alternativa e ha fatto quello che poteva fare. E' più vittima che colpevole, le colpe maggiori sono della società. Hanno preso Ibra nel momento meno adatto".