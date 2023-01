TMW RADIO - Colasanto: "Enzo Fernandez e Mac Allister? I club italiani arrivano sempre in ritardo"

MilanNews.it

Nel suo intervento a TMW Radio, l'agente, Filippo Colasanto, ha parlato anche di Enzo Fernandez e Mac Allister, centrocampisti nel mirino di molti club: "Su Mac Allister e Enzo Fernandez mi dispiace sottolineare come le squadre italiane arrivino sempre in ritardo. Qui c’è il brutto vizio di lavorare quasi solo per relazioni personali, e quindi si prendono alcuni giocatori nel momento in cui costano troppo. Fernandez è bravo per carità, ma il Milan un anno e mezzo fa lo aveva adocchiato e costava circa 18 milioni. Se il Chelsea pagasse la clausola di ben 120 milioni sarebbe una cosa incredibile. Mac Allister può essere molto utile a tante squadre e farebbe molto comodo alla Juventus. Comunque bisogna stare attenti ai giocatori che hanno sfruttato la grandissima vetrina del Mondiale, perché in tale competizione esasperano le loro prestazioni, giocano mossi da enormi stimoli”.