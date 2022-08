TMW Radio - Colasanto: "Sul mercato il Milan ha operato in maniera totalmente diversa da Juve ed Inter"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L’agente FIFA Filippo Colasanto è intervenuto durante la trasmissione A Tutto Mercato per parlare dei temi del giorno di calciomercato.

Che squadre vedi più avanti nella griglia di testa?

“La Juventus e l’Inter hanno puntato sulla scelta di provare ad ottenere la vittoria immediata, investendo su giocatori sicuri per il presente. Il Milan invece ha operato in maniera totalmente diversa, cercando giocatori futuribili. La Roma sta lavorando bene; gli acquisti di Dybala e Wijnaldum sono dei grandi colpi, si carica di ingaggi pesanti, ma può puntare alla Champions e anche a qualcosa in più. Dybala tecnicamente è per me il più forte giocatore che c’è in Italia. Il Napoli è un po’ dietro, dovrà valutare i nuovi acquisti come Kim”.