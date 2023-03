TMW RADIO - Collovati: "Secondo me il ko contro la Fiorentina non c’entra nulla l’impegno di Champions League"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Fulvio Collovati, ex calciatore, per commentare vari temi.

Che cosa si aspetta in Champions League dal Milan?

“Secondo me la sconfitta contro la fiorentina non c’entra nulla l’impegno di Champions League. Anche Pioli non si è attaccato a nessun alibi. Il Milan è mancato nel gruppo anche se ci sono dei singoli un po’ a ribasso. De Ketelaere è un oggetto misterioso e, invece, Rebic poteva fare di più. Vorrei, però, fare anche i complimenti alla Fiorentina per la grande prova”.