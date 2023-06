TMW RADIO - Collovati: "Tonali-Newcastle? È lui che deve dire che non vuole andare via dal Milan"

MilanNews.it

Ospiti: Ravezzani:" Tonali è il Maldini del passato." Collovati:" A 70 o 80 Milioni Barella e Tonali sono cedibili." Impallomeni:" Si può giocare anche senza Tonali." Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Fulvio Collovati. Ecco le sue parole:

Tonali e Barella nel mirino della Premier. Che ne pensa?

"Oggi l'unico modo per poter fermare la trattativa è la volontà del calciatore. E' lui che deve dire che non vuole andare via dal Milan, perchè è grato al club. Ma ci credo poco nel calcio di oggi. Di fronte a un raddoppio dell'ingaggio è logico che il giocatore sia attratto. In passato la Juventus ha venduto Zidane, Henry, giocatori di fama mondiale ma si è rinnovata. Devono lavorare di più gli scout e i manager. Oggi non c'è solo la Premier ma anche l'Arabia, non abbiamo alternative, i giocatori sono attratti da certe cifre e conta solo la volontà del giocatore. Quando andai via dal Milan che era retrocesso, la Fiorentina mi offrì il doppio ma poi andai all'Inter, andando a guadagnare molto meno. Feci una scelta di vita che oggi non ci sono quasi più. Koulibaly lo cerca l'Inter ma ora lui preferisce l'Arabia, chiudendosi in un hotel tutto il tempo magari per un paio di anni e poi magari tornerà".