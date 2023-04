TMW RADIO - Colonnese: "Il Milan è tornato pericoloso, ha giocatori che fanno la differenza"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascolta l'audio

Ospiti: Orlando:" Il Milan può andare vicina a Roma, In questa partita meglio Abraham di Belotti." Colonnese:" Non mi convince Abraham era il quarto attaccante del Chelsea. L'Inter deve mantenere la concentrazione:" Brambati:" Il Milan è tornato quello dello scorso anno. Il gruppo la forza del Milan." - Maracanà con Marco Piccari

Francesco Colonnese, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole su Roma-Milan: "Le assenze della Roma sono pesanti. E' una partita molto decisiva, è uno scontro diretto, il Milan è in ripresa e la Roma in difficoltà. E' una partita aperta ma vedo meglio il Milan, che è tornato in condizione. Il Milan ha sofferto il rendimento di alcuni elementi. Ha la capacità di ribaltare l'azione e giocatori che fanno la differenza. Il Milan è tornato pericoloso".