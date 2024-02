TMW Radio - Colonnese: "Il Milan ha fatto un'ottima gara dal punto di vista agonistico contro l'Atalanta"

A commentare il turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Francesco Colonnese.

Che turno di Serie A è stato?

"Inter ha confermato la sua forza, la Juve ha vinto una partita difficile, il Napoli ancora fermato, mentre il Milan ha fatto un'ottima gara dal punto di vista agonistico contro l'Atalanta. E poi la conferma del Bologna, squadra ormai consolidata con un grande tecnico e giocatori interessanti".

Lautaro Martinez, numeri spaventosi in tre anni di Inzaghi. Come si spiega questa crescita?

"Da quando è diventato capitano si è responsabilizzato. Ora è proprio leader di questa squadra, fa tutto. E' un attaccante completo, aiuta anche in fase difensiva oltre a fare gol. E' un ragazzo professionale, che ha la testa giusta".