TMW RADIO - Conte allenatore del Milan? Foscale: "Per me ci sono delle trattative"

Intervenuto nel corso del programma di TMW Radio Maracanà, Luigi Foscale, A.D Top Player Accademy, ha detto la sua in merito al futuro di Antonio Conte, nomi che da tempo viene accostato alla panchina del Milan per la prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Conte accetterebbe questo Milan?

"E' un allenatore molto importante, vincente, in Europa non ha ancora espresso il suo potenziale. Per me ci sono delle trattative, che potrebbero essere valide anche per il Milan".