TMW RADIO - Cucciari: "De Ketelaere? Ha talento e capacità, va aspettato"

Mister Alessandro Cucciari a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così di De Ketelaere: "Per il Milan è stato un investimento importante e non sempre portano ad un risultato straordinario. Ha talento, capacità, va aspettato. O lo dai via e butti tutto quello che hai investito o aspetti e lo fai crescere. Il Milan non può permettersi esperimenti oggi, o lo fai giocare con una certa costanza o meglio darlo in prestito. Tonali all'inizio fece molta fatica. Abbiamo sempre esaltato Maldini, Massara e Pioli, credo che servirebbe cautela perché hanno visto qualcosa in questo ragazzo, che per un motivo non riesce ad esprimersi. Gli serve tempo. L'investimento va tutelato".