TMW Radio - Cucciari: "Il Milan nonostante gli alti e bassi rimane sempre in zona Champions"

A dire la sua sui temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Alessandro Cucciari.

Come valuta l'Inter?

"E' stata svecchiata e sono stati presi ei giocatori che stanno facendo cose strabilianti. Poi sono subentrate anche altre cose, si è creato un giocattolo perfetto nel tempo e gli è stato permesso di crescere a tutti, tecnico compreso. Gioca bene, diverte, gli manca solo lo Scudetto. Ad Inzaghi è stata data la possibilità di crescere. C'è stato un momento difficile lo scorso anno ma la società ha dato la possibilità di continuare su quella strada. Quando sono andati via alcuni giocatori simbolo, gli sono stati presi dei ragazzi dalle qualità importanti che fanno più al caso suo".

Lazio-Milan, più importante per Sarri o Pioli?

"E' preoccupante la situazione di classifica per la Lazio. Il Milan nonostante gli alti e bassi rimane sempre in zona Champions e ha un piccolo margine sulla quarta, quindi credo che sia più grave la situazione per la Lazio. Rischia di rimanere fuori dalle coppe e sarebbe un fallimento. Non vedo così scontata la conferma di Sarri, ma è una mia impressione. Vedo gli atteggiamenti, le polemiche, tante piccole cose che non mi fanno pensare bene".