TMW Radio - Cucciari: "La rosa del Milan, se al completo, se la gioca ampiamente per entrare nei primi quattro posti"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Alessandro Cucciari.

Milan, Pioli sempre in bilico?

"La rosa del Milan, se al completo, se la gioca ampiamente per entrare nei primi quattro posti. Per me sta rispettando la tabella di marcia. L'Inter deve vincere lo Scudetto, qualora non lo facesse sarebbe un fallimento di un obiettivo e non di tutto il lavoro di Inzaghi, che ha fatto un grande lavoro".

Fiorentina-Inter, con Inzaghi che ha due assenze pesanti:

"Vero, ma Frattesi non ha mai smesso di dimostrare la sua tenacia, Asllani è un ragazzo di qualità. Credo che cambi poco o nulla, perché Inzaghi è riuscito a portare tutti allo stesso livello".