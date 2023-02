TMW RADIO - Cucciari: "Milan, preoccupa l'assenza di cattiveria. Sotto questo aspetto sarà fondamentale Ibra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Alessandro Cucciari, ex calciatore e tecnico, a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi di giornata.

Milan, come risolvere la situazione?

"Preoccupa l'assenza di cattiveria. Sarà fondamentale sotto questo aspetto Ibrahimovic, anche non dovesse giocare, ma almeno nello spogliatoio. La sua presenza può dare comunque la scossa. Il mercato non è stato all'altezza di una squadra che avrebbe dovuto riconfermarsi. Mancano alternative ad alcune cessioni, non c'è un'alternativa a Maignan. Possiamo dire qualsiasi cosa ma Pioli è quello che ha il polso della situazione"