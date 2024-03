TMW Radio - Cucciari: "Pioli ha dato tanto al Milan e il Milan a lui e sta tenendo comunque una posizione importante"

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e allenatore Alessandro Cucciari.

In caso di addio di Pioli, chi vedrebbe bene sulla panchina del Milan?

"Come tanti altri magari ha bisogno di cambiare. Ha dato tanto al Milan e il Milan a lui e sta tenendo comunque una posizione importante per il blasone del club. Passando attraverso critiche ha sempre fatto il suo Pioli. Al completo è una grande squadra ma non lo è stata mai quest'anno. Pe me se la può giocare fino alla fine per un posto in Champions".

Roma, sarà De Rossi contro De Zerbi in Europa League:

"Non so cosa aspettarmi da De Rossi. Lui si è presentato cambiando qualcosa. Credo che la Roma debba ragionare su se stessa. Ok avere rispetto per il Brighton, però è una Roma che sta funzionando ora, ha brillantezza, ha ritrovato serenità e sta facendo risultati. Ovvio che De Rossi potrà scegliere il modulo migliore in base alla disponibilità dei suoi e in particolare di Smalling. Sarà una gran bella partita".