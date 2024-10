TMW Radio - Cugini: "Avrei venduto Leao e Theo per andare a prendere Osimhen"

Mimmo Cugini, giornalista, si è così espresso a TMW Radio su Rafael Leao: "Al netto dei suoi comportamenti, molto criticabili, penso che il Milan avrebbe dovuto o costruire la squadra su Leao, cosa che non ha fatto, o vendere lui e Theo Hernandez per fare un'operazione per andare a prendere Osimhen".