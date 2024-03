TMW Radio - Cuoghi: "Con la Lazio sempre complicato: Loftus è in un ottimo momento"

Durante la trasmissione “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Stefano Cuoghi, allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi. In particolare Cuoghi si è concentrato anche sul Milan e sulla partita di questa sera tra i rossoneri e la Lazio che si disputerà all'Olimpico e aprirà il programma della ventisettesima giornata di Serie A. Il commento di Stafano Cuoghi sulla partita di questa sera.

Sul momento del Milan?

“Contro l’Atalanta per me si è giocato molto bene. Con la Lazio è sempre una partita complicata ma i rossoneri hanno tutte le carte per vincere. Anche in Europa League l’avversario è inferiore e penso che passerà il turno. La differenza è notevole”.

Dalla Lazio che si aspetta?

“La Lazio penso proverà ad imporre il proprio gioco. La Lazio dovrà stare attenta a non lasciare gli spazi. Dovranno stare attenti a Loftus-Cheek perché è in un ottimo momento di forma”.