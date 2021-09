TMW RADIO - Cuoghi: "Il Milan paga tante cose, ma credo siano convinti di potercela fare"

Stefano Cuoghi, ex calciatore e allenatore, ha commentato nel corso della trasmissione Maracanà di TMW Radio, il possibile passaggio del turno in Champions League del Milan: "Anche l'Atalanta fece un paio di anni fa due ko e poi passò. La rabbia è che dopo una prestazione del genere ti ritrovi a zero punti e non è una buona cosa. È chiaro che il Milan paga tante cose, l'esperienza, la gioventù, ma credo che siano ancora convinti di potercela fare"