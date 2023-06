TMW Radio - Cuoghi: "Non ci sono più Moratti e Berlusconi che potevano comprare o tenere qualsiasi giocatore"

MilanNews.it

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Stefano Cuoghi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Non si possono più aprire cicli nel calcio italiano?

“Per le squadre italiane è molto complicato. I proventi sono molto minori rispetto agli altri campionati. Negli anni 90 comandiamo noi ed adesso no. In questo momento non si può rinunciare a certe cifre per stare tranquilli”.

Sulla cessione di Tonali?

“Non ci sono più Moratti e Berlusconi che potevano comprare o tenere qualsiasi giocatore. Adesso è impossibile rinunciare a certe cifre. Ci dobbiamo fare una ragione su questa cosa. Io ho seri dubbi che questa situazione possa cambiare basti pensare che l’ultima della Premier League guadagna più della nostra prima. Sulla sua decisione possiamo dire che la società ci ha messo un minuto ad accettare e Tonali un minuto e mezzo. Pensare che si possono prendere 10 milioni l’anno ci si mette apposto per varie vite. Non posso capire quelli che vanno in Arabia se sono giovani. Da un punto di vista lavorativo, però, andando in Premier League si fa un salto enorme”.