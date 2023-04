TMW Radio - Cuoghi su Ibrahimovic: "Sarà difficile convincerlo, ma l'età si paga prima o poi"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ai microfoni di “Piazza Affari”, nella serata di TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore e allenatore Stefano Cuoghi.

Capitolo Ibrahimovic?

“Nella vita l’età si paga, prima o poi. Anche per lui, oramai, sembra arrivato il momento. Lui ha fatto moltissimo per il Milan in questi anni, anche lontano dai riflettori e fuori dal campo. Come giocatore non ha più l’importanza che ha avuto per tanti anni. Sarà difficile convincerlo, ma alla fine avverrà una separazione”.