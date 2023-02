TMW RADIO - D'Agostino: "Milan e Tottenham non mi impressionano: rossoneri possono vincere"

MilanNews.it

Ospiti: Pasqual:"All'Inter manca la cattiveria negli ultimi 20MT. kvara è poco egoista e più driblomane di Salah." Impallomeni:"Kvara è un campione anche nella testa. Serve un Milan determinato. D'Agostino:"L'Inter è prevedibile. A me Kvara ricorda Figo. Il - Maracanaà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Gaetano D'Agostino, ex calciatore di Serie A, ha parlato così della partita di questa sera tra Milan e Tottenham: "Affronta una squadra in difficoltà, sono due squadre che non mi impressionano. Il Milan deve uscire ancora dalla crisi dal punto di vista mentale ma ha tutte le carte in regola per vincere".