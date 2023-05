TMW RADIO - D'Agostino sul derby: "Il Milan deve segnare nel primo tempo per riaprire tutto"

MilanNews.it

© foto di Alessio Bompasso

Ascolta l'audio

Ospiti: Impallomeni:" Difficile la rimonta del Milan. Stagione deludente quella rossonera. D'Agostino:"Il Milan partirà forte. Leao giocherà subito. Spalletti è molto legato a Giuntoli." De Magistris:" Il Milan deve minare le certezze dell'Inter. Spalletti aspetta i fatti di ADL" - Maracanà con Marco Piccari

A dire la sua su Inter-Milan di Champions a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino. Ecco le sue parole:

Che partenza si aspetta nel derby?

"L'Inter ha un vantaggio importante. L'obiettivo del Milan è quello di fare un gol nel primo tempo per riaprire la gara. Non dovesse essere così le cose si farebbero più complicate. Il Milan si giocherà il tutto per tutto e partirà forte, con l'attenzione che non ha avuto nei primi 20' dell'andata".

Dall'Inter che atteggiamento si aspetta? Più conservativo?

"Pronti-via credo che Leao partirà subito, altrimenti potrebbe essere troppo tardi. L'Inter è fatta per aggredire e ripartire, non per aspettare. Se l'Inter facesse un gol, potrebbe dilagare, perché il tuo piano va a monte. Il Milan deve fare le due fasi perfette".

Milan come rosa peggiorato rispetto allo scorso anno secondo lei?

"Se il metro di giudizio è l'annata dell'anno scorso, un capolavoro, i valori alla fine rispecchiano quelli di quest'anno. Ha perso Kessiè, ha investito su De Ketelaere il maggior gruzzolo di denaro, con Pioli che in qualche momento è andato in difficoltà. Se devi adattare gli uomini è più facile sbagliare".