TMW Radio - Daino: "Mi sto facendo l'idea che sta prendendo sempre più piede il fatto di avere il 4-3-3 come modulo base"

Per parlare di Milan e non solo a "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Daniele Daino.

Il Milan ha praticamente chiuso per Okafor. E nel mirino c'è anche Chukwueze:

"Mi sto facendo l'idea che sta prendendo sempre più piede il fatto che si parte da un presupposto. Non penso che Pioli si vada ad allontanare dal suo modulo. Gli allenatori che sanno leggere le partite sono pochi in Italia. Come idea di partenza non credo che il Milan si discosti troppo dal 4-3-3 base, ma anche il 4-2-3-1 tanto amato da Pioli è possibile. Poi certo, il campionato porterà Pioli anche a rivedere qualcosa in qualhe partita. Sul mercato dico che il Milan sta prendendo la direzione di prendere i giocatori in base alle caratteristiche che servono per quel tipo di gioco. Come sempre però sarà il campo a parlare. Adattarsi al campionato italiano non è semplice".