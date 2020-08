TMW Radio - Daino: "Mi trovo d'accordo con le idee di Rangnick, ma il suo piano ha bisogno di entrate annuali notevoli"

Daniele Daino, ex difensore rossonero, è intervenuto a TMW Radio e ha commentato le recenti dichiarazioni di Ralf Rangnick: "Mi trovo in accordo con molte sue idee, però se immagino un Milan che continua con Pioli ma senza Ibra, allora bisogna fare attenzione e non dimenticarsi degli equilibri che invece alcuni elementi della rosa danno alla squadra. Il Milan ha alcuni giocatori di età avanzata che danno maggiore solidità al gruppo. Manchester City e Liverpool fanno innesti adeguati anche in base alle esigenze di gioco dell’allenatore e all’economia del club, che sappiamo essere quasi illimitata per queste società. Inoltre non vanno ad acquistare un giovane qualsiasi, bensì fanno innesti mirati e vanno a pescare il giocatore esperto e non relativamente troppo grande a livello di età. Per seguire il piano di Rangnick bisogna innanzitutto avere delle entrate economiche annuali notevoli e fisse, assicurandosele ad esempio con la qualificazione in Champions League. Forse fino a qualche anno fa un progetto simile poteva seguirlo la Juventus".