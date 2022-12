TMW Radio - Daino: "Pioli andrà avanti con il 4-2-3-1. Calabria assenza pesante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Daino, ex calciatore di Serie A, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della possibilità che Pioli possa cambiare modulo se dovesse essere necessario in corso durante la stagione. Queste le sue parole: "Calabria è stata un'assenza pesante, così come Florenzi. Pioli in quella zona è stato coretto a rivedere qualcosa, anche a livello difensivo. Io credo che andrà avanti con il 4-2-3-1, che interpretano già bene. Ha i giocatori adatti per quel modulo, una volta che rientreranno certi giocatori si ripartirà da quel sistema".