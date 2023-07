TMW Radio - Daino: "Secondo me i centrali dovranno essere micidiali nell'uno contro uno"

Per parlare di Milan e non solo a "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Daniele Daino.

Difesa: c'è qualcosa da fare anche lì?

"Ci si allena per reparti. Secondo me i centrali dovranno essere micidiali nell'uno contro uno, è questo il segreto. Devono sapersi sganciare dalla linea difensiva e lavorare con forza e personalità, come diceva Maldini a suo tempo".