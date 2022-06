TMW Radio - Daino su Pobega: "Ha fatto bene, si è valorizzato"

MilanNews.it

L'ex calciatore di A Daniele Daino, intervenuto nella giornata di mercoledì sulle frequenze di TMW Radio, ha detto la sua su Tommaso Pobega, calciatore quest'anno in prestito al Torino ma di proprietà del Milan. Queste le parole di Daino in particolare se Pobega possa essere usato come contropartita dal Milan per arrivare a Zaniolo: "Ha fatto bene, si è valorizzato. Io dico che i giocatori che chiede Mourinho non sono merce di scambio, non sono alla portata della Roma perché il Milan non li cede. Chi fa la differenza nel Milan è intoccabile ora