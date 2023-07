TMW Radio - Daino sul mercato del Milan: "Si vuole internazionalizzare la squadra"

vedi letture

Per parlare di Milan e non solo a "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Daniele Daino.

Cambiare tanto peserà sul lavoro di Pioli?

"Il Milan vince lo Scudetto due anni fa in maniera inaspettata, non era strutturata per vincere all'epoca. Quando vinci, devi stare molto attento a fare valutazioni, perché nel tempo vengono fuori i valori veri. Ed è successo questo. Sono venuti fuori i valori reali dei giocatori. Anche se fosse rimasto Maldini, anche lui aveva già messo in agenda il cambio di 6-7 elementi. Il punto ora è: con i nuovi innesti, il Milan è più forte dello scorso anno? Per me sì, e può solo che migliorare. Poi, come detto, sarà il campo a parlare. Io sono fiducioso, le caratteristiche dei giocatori sono giuste, poi vedremo come si ambienteranno. Si vuole internazionalizzare la squadra, vedremo se la strada tracciata dalla società sarà quella giusta. E vedremo se si potrà lottare subito per lo Scudetto".